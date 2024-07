E’ ufficiale l’amministrazione comunale di San Prisco resta in carica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’di Sanin: “Alla luce della conferma della revoca delle dimissioni da parte del consigliere Giovanni Reccia non si ritengono concretizzati i presupposti per lo scioglimento del consiglio“. E’ quanto comunicato dalla Prefettura di Caserta dopo il parere del Ministero dell’Interno. “Al termine dell’iter burocratico del Ministero dell’Interno e a seguito delle comunicazioni ufficiali dell’esito dell’istruttoria della Prefettura si pone fine ad un atto sprovveduto e scellerato che consiglieri comunali, per solo egoismo e personalismi, avevano messo in campo per porre fine anticipatamente alche mi onoro di guidare. Ringrazio il consigliere Giovanni Reccia che subito dopo la firma ha riflettuto e fatto un passo indietro con grande senso di responsabilità nei confronti della collettività e grande dovere istituzionale“, sono queste le parole del sindaco Domenico D’Angelo a poche ore dalla notadel Prefetto che non ha sciolto il consiglio