Conerobus taglia sindacati furiosi | Via altri 10 turni | inaccettabile

(Di giovedì 11 luglio 2024)10di categoria sul piede di guerra: "Oggi (ieri, ndr.) siamo venuti a conoscenza di una ulteriore riduzione del servizio di trasporto pubblico locale da parte dell’azienda verso i cittadini di Ancona e provincia di10. Dopo i tagli di giugno e l’assenza deidi verifica, 8 al giorno, assistiamo a questa nuova sforbiciata. Tutto questo per noi è". È dura la nota delle segreterie provinciali di tutte le sigle sindacali presenti in. Dal cambio del Cda sembra che le cose non siano cambiate rispetto al passato, anzi possano solo peggiorare. Alla forma di protesta hanno aderito tutti i, dai confederali agli autonomi: "I tagli vanno a colpire le classi più deboli e chi utilizza il mezzo pubblico e che ha pagato gli abbonamenti attaccano Luca Polenta (Filt-Cgil), Augusto Serrani (Fit-Cisl), Manuele Cingolani (Uiltrasporti), Simone Bora (FaisalCisal), Antonello Mariotti (Ugl Fna) e Marco Bini (Usb) .