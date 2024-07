Checco Zalone si è separato dalla compagna | le dedicò la canzone Angela

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo disse Corona, lo conferma Dagospia:si sarebbesuaMariEboli, che aveva conosciuto nel 2005, e che gli ha dato due figlie. Secondo il sito, l’attore barese si sarebbe recato nello studio di un avvocato, a Roma, per avviare le pratiche di fine rapporto. Per il momento l’indiscrezione rilasciata da Dagospia resta solo un’indiscrezione non supportata da conferme ufficiali, ma va detto che le voci di una crisi tra il comico campione d’incassi e la suaMariEboli, oltre che amministratrice della sua società MZL srl (con un patrimonio di 5 milioni di euro) si rincorrevano da tempo. Addirittura a marzo Fabrizio Corona aveva detto chiaramente cheormai aveva una relazione con Virginia Raffaele.