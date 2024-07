Celebrity Wines – Hernanes | una clip esclusiva dal documentario

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024): unadalSi intitola, sarà al cinema il 15, 16 e 17 luglio, ed è distribuito da RS productions e My personal Italy, da cui è stato anche prodotto. Ilraccoglie le esperienze di sette celebrità – italiane e straniere – che possiedono delle cantine vinicole in Italia: è stato ideato da Esmeralda Spadea e ha come protagonisti Trudie Styler, Ronn Moss, Al Bano Carrisi, GianMarco Tognazzi, Anderson, Johnson Righeira, Carlo Cracco, Rosa Fanti e Jarno Trulli.– la trama Esmeralda Spadea viaggia in Italia alla scoperta dei vini delle star. Un’esplorazione della cultura vitivinicola italiana attraverso i racconti diche hanno scelto di produrre vino nelle nostre regioni.