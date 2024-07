ATV Tennis Open 2024 | Pedone vince un altro derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le speranze azzurre all’Antico Tiro a Volo sono tutte riposte in Giorgia. La palermitana si è aggiudicata ilcontro Aurora Zantedeschi per 6-3 6-2 e si è fatta così strada ai quarti di finale dell’ATV. Nella giornata di venerdì ci sarà l’atteso match con Oksana Selekhmeteva, oggi perfetta nel 6-3 6-3 inflitto all’ex 23 del mondo Mona Barthel. Tra le protagoniste del torneo internazionale femminile ITF W75 c’è anche l’ex numero 1 del mondo under 18, Victoria Jimenez Kasintseva. Lata di Andorra ha rimontato Angela Fita Boluda con il punteggio di 4-6 6-1 6-2, migliorando il risultato ottenuto nella partecipazione del 2022., è ancora– Giorgiafa fruttare la wild card e dopo aver sconfitto Beatrice Ricci, si è presa uncontro Aurora Zantedeschi.