Wimbledon 2024 Rybakina | Due anni fa non credevo di vincere ora ho più esperienza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Elenamette nel mirino il bis ai Championships. La regina del 2022 è in semifinale e ammette come aver già trionfato aaiuti ad avere più fiducia. “Duefa non mi aspettavo di arrivare così lontano dopo aver visto il sorteggio – dice in conferenza stampa – Oggi, con tutta l’accumulata, vengo qui per arrivare a questo punto del torneo. Sono sicura di essere una giocatrice più esperta, anche se c’è sempre un po’ di nervosismo quando scendo in campo”. Ai quarti di finale ha superato in due set l’ucraina Svitolina. “Le percentuali al servizio non erano alte ma sentivo bene la palla da fondo – continua– Krejicikova in semifinale? Ci siamo affrontate due volte e in entrambe le occasioni ho perso al terzo set.