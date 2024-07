Uomini e Donne su Rai1 e non è uno scherzo! Maria De Filippi copiata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il successo di, soprattutto del Trono Over, ha ispirato altre reti portando una vera e propria ondata di interesse per lanciare nuovi format rivolti a questa fascia di pubblico. Come anticipato da Dagospia qualche mese fa, Real Time si prepara a lanciare The Golden Bachelor. Questo nuovo programma sarà una variante del popolare The Bachelor, ma rivolto esclusivamente a un pubblico Over. Gesualdo Vercio, direttore di Real Time, ha confermato a Tivù che il format è in fase di produzione e promette di attirare un vasto pubblico di telespettatori desiderosi di vedere le storie d'amore di persone mature prendere forma sul piccolo schermo. Il format era già stato proposto da Canale 5 nel 2003 con Cristina Parodi e diretto da Duccio Forzano, non ottenendo un successo in termini di ascolti e terminando subito dopo cinque puntate.