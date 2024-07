Un mezzo elettrico per la raccolta rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un nuovoper ladeientrerà in servizio domani in centro. La buona nuova arriva da Marche Multiservizi Falconara, che muove un altro passo verso l’efficientamento del proprio parco mezzi. Un percorso a tutela del pianeta che ha portato all’acquisizione di sette automezzi di nuova generazione nel corso del 2024. L’obiettivo è quello di abbassare le emissioni di CO2 in atmosfera. La multi utility falconarese ha sostenuto un investimento di 250mila euro, che ha portato ad accrescere la flotta aziendale con sei mezzi di diverso genere adibiti allaed al traporto deie una pala gommata utilizzata prevalentemente per i servizi sulla spiaggia. Si tratta di un piccolo motocarro con vasca e svuota bidoni ad alimentazione elettrica.