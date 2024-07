Un bilancio sugli eco-schemi della Pac

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “I regimi ecologiciPac, o eco-, rappresentano un’opportunità di crescita e, al tempo stesso, una sfida per lo sviluppo del settore primario. I risultati finora raggiunti mostrano un interesse crescente del mondo agricolo verso l’assunzione di impegni volontari per la sostenibilità ambientale”: con queste parole il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, ha commentato i risultati finora raggiunti dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioniPac nell’ambitocosiddetta ‘architettura verde’, oggetto di una recente analisi da parte del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA). Gli eco-, lo ricordiamo, sono speciali regimi ecologici di sostegno al reddito che l’Unione Europea attribuisce ad imprese agricole disposte a porre in essere azioni specifiche a favore del clima e dell’ambiente.