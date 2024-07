Tragedia | Muore Dopo l' Uso del Taser da Parte dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bolzano - Un uomo è deceduto in Alto Adige la scorsa notte a seguito di un malorel'intervento deiche hanno utilizzato ilper fermarlo. La Procura di Bolzano ha immediatamente disposto l'autopsia e aperto un fascicolo per indagare sulle cause della morte. L'uomo aveva chiamato il numero di emergenza 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone sconosciute fuori dalla sua stanza. All'arrivo dei, accompagnati dal personale sanitario, l'uomo, visibilmente confuso e presumibilmente sotto l'effetto di alcool e droghe, ha rifiutato l'ingresso dei soccorritori, reagendo con violenza. In preda all'agitazione, si è lanciato dalla finestra da un'altezza di circa 2,5 metri. Nonostante la caduta, si è rialzato e ha tentato di aggredire i, che hanno quindi deciso di utilizzare ilper immobilizzarlo.