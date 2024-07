Tour de France Vingegaard cambia l’inerzia! Rimonta Pogacar e lo batte in volata! Ciccone risale in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una delle tappe più belle della storia recente delde. Una giornata a velocità folli, con un finale da sogno e continui colpi di scena. Una rivalità stupenda quella tra Jonase Tadej: c’è stata nelle ultime stagioni, si ripeterà anche quest’anno nonostante la caduta del danese in primavera. Nell’undicesima tappa della Grande Boucle il trionfatore delle ultime due edizioni è riuscito a beffare la Maglia Gialla per centimetri, conquistando sul traguardo di Le Lioran il quarto successo della carriera. Dopo il trasferimento di ieri, oggi a tutta sin dalle prime centinaia di metri. Prima ora percorsa a cinquanta chilometri orari nonostante i tanti saliscendi: scatti e controscatti, tutti a caccia della fuga. Il tentativo giusto è andato via di forza: all’attacco Paul Lapeira (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Oier Lazkano (Movistar), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Matteo Vercher (TotalEnergies), Bruno Armirail (Decathlon Ag2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e Julien Bernard (Lidl-Trek).