Tour de France 2024 tappa 12 | percorso favoriti e orari tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le Lioran, 10 luglio– Grande spettacolo nell’undicesimadeldecon il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che inizia a entrare nel vivo. Lo sloveno ha attaccato sul Pas de Peyrol, ma il danese è rientrato nella salita successiva e nella volata finale a Le Lioran ha prevalso di pochi centimetri. Nulla di sconvolgente in classifica generale tra i primi tre, considerando che terzo è giunto Remco Evenepoel a pochi secondi di ritardo. Bene si è comportanto Giulio Ciccone, quinto all’arrivo con un distacco di 1’47”. Nella generale resta in giallo Pogacar con 1’06” su Evenepoel e 1’14” su Vingegaard, mentre Roglic è già staccato di oltre due minuti. Ciccone, con l’ottimadi Le Lioran, è risalito in decima guadagnando tre posizioni seppur con un distacco importante di 7’36”, ma la top ten non è più utopia verso Nizza.