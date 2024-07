Terrore a Roma rapina con sparatoria al centro commerciale | razzia scontro a fuoco con la guardia giurata e fuga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Poteva sembrare la scena di una serie come quelle che tutti vediamo sulle piattaforme tv, ma purtroppo sono sequenze di vita reale quelle in cui si sono ritrovati immersi i malcapitati clienti che questa mattina erano alEst, in via Collatina quando, in una gioielleria del mall capitolino, hanno fatto irruzione banditi armati che, a volto coperto, hanno esploso copi di pistola a cui lain servizio ha risposto in difesa. Da quanto trapela al momento, quando momenti concitati e dihanno gettato nel panico persone e dipendenti del, non risulta ci siano feriti fortunatamente. Quel che è certo è che i duetori in azione hanno portato via i gioielli che erano negli espositori e sono fuggiti.