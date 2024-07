Su il sipario sulla Festa del Duca Crespini assicura | Non lascio l’Ars

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tra un mese si aprono i siparicittà di Urbino: la 42esima edizione delladelè alle porte. Come procedono i preparativi? Ne parliamo con il Presidente delUrbinole Francescache ha portato l’evento d’eccellenza dell’estate urbinate a livelli nazionali con l’attribuzione recente da parte del Ministero della Cultura di manizione fra le più importanti in Italia (seconda in graduatoria su 500 eventi e prima per qualità). Come? Con entusiasmo, caparbietà, studio ed una squadra affiata. Quali sono le novità per il 2024? "Il format delladelè consolidato nel tempo e offre un programma in 4 giornate che tradizionalmente si svolgono dall’11 al 14 agosto sia per un pubblico popolare di massa che per un pubblico in cerca di spettacoli di qualità, grazie alla splendida cornice rinascimentale offerta dal Cortile d’Onore di Palazzole (e ringrazio la direzione della Galleria Nazionale delle Marche per la collaborazione),.