Stupro Ponza selfie su Instagram dopo la denuncia per il 34enne accusato di aver violentato una 16enne

(Di mercoledì 10 luglio 2024)essere statoto a piede libero per violenza sessuale aggravata ai danni di una sedicenne Manuel L.,romano allontanato dall’isola dil’episodio di domenica sera, nelle ultime ore ha pubblicato suun suoin spiaggia, seguito da un’altra stories dove riprende due ragazze che ballano in uno stabilimento balneare a Fiumicino, vicino Roma. L’uomo era stato identificato dai carabinieri eto in stato di libertà dalla Procura di Cassino per violenza sessuale aggravata ai danni della sedicenne, sua vicina di casa a cui si era avvicinato mentre lei buttava la spazzatura e che,la costretta a entrare in casa mentre i suoi genitori erano a lavoro, avrebbe. L’uomo, un cameriere stagionale, era da poco sbarcato sull’isola in provincia di Latina per lavorare in un ristorante della zona ma era stato allontanato dal titolare perché aveva importunato alcune clienti durante il periodo di prova.