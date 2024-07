Sky TG24 confronto autorevolezza e obiettività nel palinsesto della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’informazione affidabile, aderente ai fatti e basata sui dati, oltre ad essere da sempre la casa del ‘’. È la carta d’identità di Skyche si conferma un punto di riferimento nel panorama del giornalismo nazionale raggiungendo, nel gradimento per l’, anche le fasce più giovani, come appena certificato dal Digital News Report 2024 dell'Istituto Reuters. L’ analisi annuale sulle potenzialità e i problemi dell’informazione mondiale, condotta in 47 Paesi e per la prima volta con ha un’edizione tutta italiana, conferma infatti il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, primo media televisivo d’informazione per affidabilità e al secondo posto (subito dopo Ansa e a pari merito con Sole 24Ore) nella classifica generale.