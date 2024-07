Rapine e spaccio tre arresti della polizia nelle stazioni di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– Trein poche oredi. Ieri, ladi Stato ha arrestato un 18enne egiziano per rapina, un 23enne di nazionalità marocchina per, e un cittadino etiope di 26 anni, in quanto destinatario di un ordine di espulsione. Gli agentiFerroviaria di, in servizio alla stazione Centrale di, hanno identificato un uomo, 26enne di nazionalità etiope che, a seguito di controlli, è risultato essere destinatario di un ordine del Questore di lasciare il territorio U.E. L’uomo è stato dunque accompagnato dai poliziotti in Questura in attesa di rito direttissimo. Nel pomeriggio di ieri, invece, alla stazione di Porta Garibaldi, a seguito di una segnalazione di una rapina, i poliziotti hanno arrestato un 18enne egiziano che aveva strappato una collana dal collo di una donna, cittadina cinese di 50 anni, provocandole anche delle escoriazioni.