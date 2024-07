Pioggia di medaglie per i cussini Finali regionali con ottimi tempi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel fine settimana si sono svolte presso la piscina Gambi di Ravenna lein vasca lunga Esordienti A, atto conclusivo della stagione agonistica per questa categoria. Ottime le prestazioni per gli atleti del Cus Ferrara Nuoto. Alice Canella impressiona tutti conquistando la medaglia d’argento nei 100 dorso con ottimo 1’15’’8 in una gara combattutissima con 4 atlete in meno un secondo. Per lei anche un bellissimo bronzo nella doppia distanza 2’47’3 e altri due importanti piazzamenti nei 100 stile libero e nei 200 misti. Benissimo anche Margerita Astolfi che sale sul terzo gradino del podio sia nei 400 stile libero chiusi in 5’09’’ sia nel 800 stile libero nuotati in 10’40’’ migliorando di molto i propri precedenti personali.