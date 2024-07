Petardi contro l’auto minacce e bullismo | 13enne non corrisposto perseguita coetanea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 10 luglio 2024 – Atti vandalici, messaggi molesti e minacciosi, offese:re è un minorenne invaghito di unae non. E’ accaduto in Versilia dove il minore ha commesso reiterati atti persecutori concretizzatisi in ripetuti atti vandalici sul veicolo in uso alla minore, oggetto di lancio disulle ruote, di lancio di uova sulla carrozzeria e di imbrattamento con cioccolato; nonché messaggi molesti e minacciosi, conditi di sgradevole sarcasmo anche nei confronti dei genitori della minore. Un incubo che si è concluso con il provvedimento, eseguito dai poliziotti del Commissariato di Forte dei Marmi, di ammonimento da parte del questore di Lucca per atti dia carico del minorenne.