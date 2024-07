Non mi fai paura Quarta Repubblica scoppia la lite in diretta | Porro costretto a interrompere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Stai zitto, non mi fai”. Botte da orbi a, uno dei salotti più trash della tv generalista. Durante l’ultima puntata del programma condotto da Nicolasu Rete 4, c’erano ospiti di tutto rilievo: Simone Cicalone, il famoso youtuber col pallino delle arti marziali che da tempo fa filmati alla ricerca di ladri e borseggiatori, Piero Sansonetti e Lorenzo Pacini, assessore del comune di Roma. >> “Oddio sei incinta, proprio tu”. Nunzia De Girolamo, imbarazzo a Estate in: colpa di Gianluca Semprini Ecco, durante uno scontro sulla necessità o meno di avere uno come Cicalone a difesa dei più deboli, si è inscenata una polemica senza fine. È in questo contesto che i toni si sono alzati aspramente, facendo persino credere al pubblico da casa che si sarebbe davvero vista una rissa da bar nello studio televisivo.