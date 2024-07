Musetti dà lezione di tennis e va in semifinale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024)storico: va in. Per Sinner eliminato, l’Italia piazza due semifinalisti sull’erba londinese. A Jasmine Paolini si aggiunge Lorenzoche ha battuto l’americano fritz in cinque set col quinto set letteralmente dominato. Inaffronterà Novak Djokovic che oggi ha vinto perché De Minaur non ha giocato a causa di un problema fisico.ha giocato un gran match. Ha rimontato dopo aver perso il primo set. Ha cominciato a giocare come sa, ha vinto il secondo al tie-brek. Poi un set per parte (il terzo lo ha vinto l’italiano). Il quinto è stato unadi. Ha vinto 6-1.: «Con Barazzutti spingiamo sul desiderio di essere più aggressivi e propositivi» (dicembre 2023) Il Corriere dello Sport ha intervistato Lorenzo