Montagna Baiso e Roteglia si giocano i quarti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Adrenalina pura stasera sul neutro di Casina (ore 21.15) nel derby spareggio-Olimpia. In palio l’ultimo pass per accedere aidel 72° Torneo dellae definire così il tabellone della fase finale con spettatori interessati Villa Minozzo, Carpineti e Collagna, tutte in attesa di conoscere il proprio abbinamento. I gialloblù del trainer Lorenzo Barozzi si presentano orfani del bomber e locale doc Daniele Barozzi che nella sfida di domenica ha accusato un problema muscolare, mentre rientrano da squalifica il difensore Pavarini e il regista Fantini. Sul fronte rotegliese, gara speciale per il tecnico Lodi Rizzini e i giocatori locali Viviroli e Bonicelli che hanno trascorso le ultime stagioni invernali proprio alla corte gialloblù in Promozione.