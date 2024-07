Messi che tiene tra le braccia Yamal neonato | la foto profetica che sta facendo il giro del web

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In questi giorni stamolto parlare di sé Lamine, giovanissimo attaccante appena 16enne del Barcellona che con un eurogol ha permesso alla sua Spagna di pareggiare la partita contro la Francia agli Europei di calcio, poi vinta per 2-1. Ebbene in questi giorni sta circolando sul web unainedita che alcuni hanno definito “”: Lionelchein braccio un giovanissimo, appena. Perchéha in braccio? Non si tratta di una fake news né tanto meno di unaricavata dall’Intelligenza Artificiale, ma Leo, all’epoca ventenne, ha tenuto davvero in braccio, considerato uno dei più forti giocatori in circolazione. Era il 2006, quando il quotidiano spagnolo Sport decise di realizzare un calendario beneficio con l’Unicef, brand che campeggia sulle maglie del Barcellona.