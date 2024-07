La minaccia a Giulia | O la laurea insieme o è finita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Era l’inizio di febbraio del 2023, esattamente nove mesi prima cheCecchettin venisse uccisa da Filippo Turetta con 75 coltellate in un parcheggio di Fossò, quando l’ex fidanzato la minacciò con un messaggio WhatsApp. Un testo chiarissimo che, secondo gli investigatori, conferma la sua "ossessiva pretesa" di terminare gli studi nello stesso momento. "Mettiti in testa che o ci laureiamoo la vita èper entrambi" le scrisse. Il messaggio emerge dall’analisi delle conversazioni recuperate dal cloud della giovane – il telefono dinon è mai stato ritrovato – ora agli atti dell’inchiesta coordinata dalla procura di Venezia. Con ogni probabilità il messaggio sarà uno degli elementi che saranno vagliati nel processo in Corte d’assise.