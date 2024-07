La Dea si raduna Atalanta inizia la stagione Godfrey e Zaniolo nel gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Primo giorno della nuovaper l’, che in tarda mattinata si radunerà al centro sportivo di Zingonia per cominciare a preparare, in 34 giorni, la sfida contro il Real Madrid per la finale della Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto. Gasperini avrà subito a disposizione quasi l’intero organico, con 18 giocatori già presenti e i nazionali reduci dagli Europei che si aggregheranno a breve: Djimsiti il 15, Pasalic il 16, Scamacca il 20, De Ketelaere il 22, Ederson il 29. Presenti anche i nuovi acquisti, quest’ultimo ancora convalescente dall’operazione subita a maggio al metatarso, ma dovrebbe essere a disposizione in una decina di giorni. La nuovanerazzurracon la normale presenza di Teun Koopmeiners, reduce dall’infortunio muscolare subito il 10 giugno nel riscaldamento dell’amichevole tra Olanda e Islanda - infortunio non grave, ora verrà rivalutato dallo staff medico atalantino - che lo ha costretto a rinunciare agli Europei, togliendogli una prestigiosa vetrina.