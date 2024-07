Inter focus totale sulla difesa Un giovane sulla lista – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’si sta focalizzando principalmenteda rinforzare in vista della prossima stagione. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha tirato fuori una piccola sorpresa. SORPRESA – La dirigenza dell’potrebbe sorprendere tutti. Inc’è una questione da risolvere, ossia quella del giocatore di piede mancino. Gianluca Di Marzio ha dato tre nomi, anzi due con un asterisco da prendere in considerazione: «Manca il difensore, l’esigenza è nata dopo l’infortunio di Buchanan altrimenti non ci sarebbe stato alcun tipo di movimento. Ci sono tre opzioni portate dalla dirigenza alla proprietà, che deve decidere ora la sua preferenza. Rodriguez e Hermoso sono i primi due nomi. Per lo svizzero si parla di un contratto annuale, c’è già l’accordo con il giocatore di 31 anni e svincolato dopo l’esperienza al Torino.