Incidente choc | lo schianto poi il volo Alessio muore a 27 anni e Alessandro 28 lotta tra la vita e la morte

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si chiamavaBiscuola e aveva 27la vittima dell’avvenuto martedì sera, 9 luglio, sulla strada provinciale 2, all’altezza di Nole Canavese, in provincia di Torino, in Piemonte. La dinamica dell’è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Venaria, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito al terribilestradale o chi è arrivato all’incrocio con via I Maggio subito dopo l’impatto. Due i mezzi coinvolti nell’, una moto Bwm sulla quale viaggiavano la vittimaBiscuola, 27, e un amico,Colosimo, 28, di Germagnano, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino, e una jeep Land Rover Defender.