Impedire alle notifiche di disturbare su iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Durante la notte o durante una riunione in ufficio non c'è niente di peggio nel vedere lo schermo dell'accendersi, notificando l'ennesimo messaggio o storia condivisa su Instagram. Ogni volta che lo schermo si accende ci distraiamo e diventa impossibile concentrarsi. Nella guida che segue vi mostreremo comedi accendere lo schermo dell', usando le funzioni integrate all'interno delle impostazioni di iOS, senza dover scaricare altre app o senza dover seguire strani consigli o applicare chissà quale modifica. LEGGI ANCHE -> Non ricevo lesu Android e: come risolvere 1) Attivare la modalità Full immersion Sulle nuove versioni di iOS è stata introdotta la modalità Full immersion, che fornisce all'utente la possibilità di silenziare con un solo tocco tutte leedl'accensione dello schermo quando bloccato (riceveremo lema non saranno visibili finché non sblocchiamo lo schermo).