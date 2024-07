Il gol in Spagna contro la Francia è stato pura euforia dice la sensazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 01:32:11 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Lamine Yamal, detentore del record di UEFA Euro 2024, ha descritto il suo sensazionale gollacome “” dopo aver aiutato laa raggiungere la finale a Berlino domenica. Yamal ha infranto il record di Pelé come più giovane marcatore in un torneo importante con un tiro a effetto da lunga distanza all’Allianz Arena di Monaco, partendo da fuori area e pareggiando per laal 21º minuto. “Devo aiutare la mia squadra ed è quello che ho cercato di fare oggi”, ha detto il senne. “Stavo mirando esattamente all’angolo superiore dove è entrato il mio tiro ed è stata unadi. “Cerco di non pensare troppo a quello che sta succedendo.