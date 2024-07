Il gladiatore in arrivo Ecco la situazione in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mancano poche ore all’delin, in previsione del concerto evento di domani sera. Corrono le voci di corridoio per quanto riguarda l’alloggio scelto, dove farà cena, quando riceverà la tanto discussa cittadinanza onoraria. Quello che è chiaro è che arriverà nel pomeriggio di oggi, e che il concerto sarà gratuito ma con gli ingressi limitati. Intanto, dal comune, arriva la regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento in programma in piazza del Popolo domani sera alle 21. In primis, viene promulgata la sospensione dei trenini turistici per tutta la giornata: le corse del trenino turistico della ditta Giocamondo e del trenino elettrico della ditta Robles interferenti con la piazza non si effettueranno, e il capolinea dell’Agenzia Robles di Corso Mazzini (ex Sisley) verrà spostato in Piazza Simonetti nello spazio antistante l’ex edicola.