Il crollo del settore auto trascina la produzione industriale italiana calo del 33% su base annua

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A maggio, larialza la testa dopo due mesi di cali congiunturali: l’indice mensile destagionalizzato dellamostra infatti una crescita dello 0,5% rispetto ad aprile. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Istat. Tuttavia, nella media del periodo marzo-maggio, si osserva ancora una diminuzione del livello delladel 1,6% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre l’indice, depurato dagli effetti di calendario, conferma una flessione tendenziale del 3,3% (i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2023). Stellantisin basso laIldelleha rappresentato il principale deterrente per il dato complessivo, essendo il peggior mese dell’anno per questo, con una contrazione superiore agli 11 punti percentuali.