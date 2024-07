Ha detto sì Juve assalto al top player | lo finanzia Chiesa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lantus è pronta a partire all’del top: Federicofinanzierà il grande colpo in entrata Douglas Luiz per iniziare, Khéphren Thuram per proseguire. Cristiano Giuntoli ha già investito 45 milioni di euro in cartellini (25 più Barrenechea ed Iling Jr. all’Aston Villa per il brasiliano, 20 al Nizza per il fratello minore di Marcus) ma non ha certo intenzione di fermarsi qui, anzi. Il football director bianconero è letteralmente scatenato e vuole rendere la rosa dellantus una sorta di corazzata in grado di lottare per lo scuma anche fare bella figura in Champions League e nel Mondiale per club. Ecco perché prsegue la campagna di rafforzamento della, con Thiago Motta che osserva soddisfatto fin qui il lavoro della dirigenza.