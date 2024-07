Ferragni ha perso il tocco | tagga il resort pioggia di insulti e commenti bloccati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da Re Mida dei social a influencer che hail "magico". Chiarahato sui social il Cap Vermell Grand Hotel,di Maiorca che l'ha ospitata per festeggiare l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro. Nei post su Instagram dell'imprenditrice finita al centro del terremoto partito dal caso dei pandori Balocco, era specificato che la struttura extralusso veniva citata in virtù di una collaborazione. Ma dopo un po' l'albergo, scrive Dagospia, si è visto costretto a limitare i. Il motivo? Troppie critiche. Il caso fa tornare alla mente quello analogo di febbraio, quando- con il caso pandori ancora caldissimo, anzi rovente - in virtù di una sponsorizzazione appariva nei post dell'hotel dove si era recata in Val d'Aosta.