Droga in Casa a Silvi | Pusher Gestiva il Traffico via Messaggi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Teramo - Una vera e propria centrale di spaccio è stata scoperta in un’abitazione di, dove i finanzieri hanno rinvenuto un assortimento di sostanze stupefacenti e un’agenda con annotazioni su quantitativi e prezzi. Il, che operava tramiteilillecito nell'appartamento intestato alla defunta madre della sua fidanzata, la quale è risultata estranea alle attività illecite. Durante la perquisizione, grazie al supporto dei cani anti, le forze dell’ordine hanno trovato hashish, marijuana, cocaina, quattro piante di cannabis e una pianta di semi di canapa. Sono stati inoltre sequestrati coltelli, due bilancini di precisione, banconote per un valore di 2.100 euro, due agende con annotazioni e uno smartphone utilizzato per coordinare lo spaccio.