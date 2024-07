Dove si trovano le sculture di Fernando Botero a Roma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le giganteschedisaranno da oggi in mostra per le piazze di. Otto statue, per altrettanti luoghi, per sancire il rapporto speciale tra l’artista colombiano, scomparso nel 2023, e la Città Eterna. Entriamo nel dettaglio e vi diciamo che le opere sono: ‘Donna seduta’ del 1991 e 2000 a piazza Mignanelli ‘Gatto’ nella Basilica di San Lorenzo in Lucina ‘Donna distesa’ e ‘Venere addormentata’ alla Terrazza del Pincio ‘Cavallo con briglie’ a Largo San Carlo ‘Adamo’ e ‘Eva’ a piazza del Popolo La mostra diffusa sarà aperta al pubblico fino al prossimo primo ottobre.davanti al suo autoritratto paffuto (fonte: Art Share)ha conquistato una certa fama nel mondo artistico per i suoi soggetti in carne. Giammai grassi, però.