DIVERGENS lancia D’ISTRUENS

(Di mercoledì 10 luglio 2024), progetto di orientamento e formazione per le scuole superiori. L’obiettivo: rendere più efficace il dialogo tra la scuola e le aziende, in collaborazione con Confindustria Alto Milanese e Campus – Salone dello Studente e con il supporto di Synergie, RisorseItalia e forma.temp,, un progetto di orientamento e formazione totalmente nuovo nella forma e nei contenuti, dedicato agli studenti delle scuole superiori. Il tema dell’orientamento scolastico negli istituti superiori è sempre più dibattuto, sia in ottica formativa sia occupazionale. Non è più un mistero: le aspettative degli studenti verso il mondo del lavoro sono cambiate radicalmente e, di contro, le aziende faticano a trovare nuove figure da inserire tra le fila della Generazione Z.