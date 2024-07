Contestati ma a un passo dalla finale | Southgate e Koeman chiedono il salto di qualità a Inghilterra e Olanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il cammino dell’a Euro 2024 è fin qui stato quanto mai accidentato e persino un po’ fortunoso: la vittoria di misura sulla Serbia all’esordio, poi due pareggi nel girone comunque vinto, prima contro Danimarca e poi contro la Slovenia, quindi la clamorosa vittoria ai supplementari contro la Slovacchia, con Bellingham che salva i Tre Leoni al 95? in rovesciata e poi il gol di Kane, quindi il successo ai rigori ai quarti con la Svizzera che avrebbe meritato di più, anche in questo caso passando in svantaggio.è stato contestato, come sempre del resto, eppure i britannici sono lì, a unsecondaconsecutiva agli Europei, questa volta per vincerla e cancellare i brutti ricordi di Wembley con la nostra derelitta Nazionale.