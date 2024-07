Centro diurno Partiti i lavori di ampliamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sonoper la trasformazione e l’delAlzheimer "Tempo alle famiglie" di Camerino, che avrà così fino a venti posti per persone affette da demenza. "Grazie a un percorso virtuoso che ha consentito all’Unione montana Marca di Camerino di intercettare e vincere un bando del Psr e di usufruire di un significativo contributo della Federazione nazionale Pensionati Cgil-Cisl-Uil, potenzieremo un servizio fondamentale che qualifica il nostro territorio, tra i più attenti alle problematiche sociosanitarie della popolazione anziana". A parlare è il coordinatore dell’Ambito territoriale sociale XVIII, Valerio Valeriani. L’intervento, per 365mila euro, riguarderà anche ilMillecolori per persone disabili, con un miglioramento funzionale delle strutture.