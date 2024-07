Bracciante indiano morto nei campi a Taranto | il datore di lavoro indagato per omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si chiamava Rajwinder Sidhu Singh e aveva 38 anni. Èmentre lavorava neidel Tarantino lo scorso 26 maggio. E ora, visti i dubbi dei sanitari e i primi riscontri degli accertamenti dopo il decesso, si sospetta che non sia andato tutto come lo ha raccontato il suodi, Giovanni Giannico, che èpercolposo e caporalato. Singh era stato portato all’ospedale San Pio di Castellaneta dopo aver accusato un malore nelle campagne di Laterza, ma quando è arrivato al pronto soccorso per lui non c’era più nulla da fare. Come anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Giannico ha raccontato che l’uomo “è svenuto, ha perso conoscenza” e così lo avrebbe ritrovato nelle campagne, ma la sua ricostruzione non ha convinto il personale sanitario che ha quindi allertato i carabinieri.