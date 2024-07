Benedetti | Il Napoli ha progetti ambiziosi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Silvanoha parlato a Calcio24 durante Calcio24 Live. Queste le sue dichiarazioni: “Buongiorno aveva 7 anni quando l’ho avuto con me. Ha iniziato un allenamento, avvicinai i genitori e chiesi di poterlo prendere subito. Chiesi di fargli fare una prova di qualche settimana, dopo di che avrei rispettato la volontà di restare con i suoi compagni. Nasce come difensore centrale, una delle sue doti è l’anticipo. E’ cresciuto molto come giocatore, è diventato un difensore modello con Juric che l’ha costruito e migliorato, oggi esce anche palla al piede. Ha ancora margini di miglioramento che con Conte verranno fuori di più. La scelta di Antonio Conte fa capire che ilha. Conte, con il lavoro, sa far dare il meglio di se a tutti i calciatori.