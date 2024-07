Bene il porto antico nulla cosmico nei parchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stagione estiva anconetana e offerta culturale e di intrattenimento: il consigliere comunale di Altra Idea di Città, Francesco Rubini, dice la sua, partendo dalla Mole e passando per Arena sul Mare, Anfiteatro romano e sull’offerta nel complesso: "Ho sempre pensato che l’impostazione ‘Mole centrica’ spiega Rubini della precedente giunta fosse sbagliata e riduttiva sul piano culturale. È altrettanto sbagliato distruggere tutto quanto di buono fatto in quello spazio dalla sera alla mattina con una sorta di scalpo politico, ma del resto dall’assessora Bertini è difficile aspettarsi di meglio. L’Arena sul Mare e l’idea di fare delun grande hub per eventi di intrattenimento, è un qualcosa che sostengo da anni così come la riapertura dell’Anfiteatro Romano e i Laghetti del passetto sono progetti da sostenere ed implementare.