Atalanta inizia ufficialmente la stagione 2024 25 | raduno a Zingonia e primo allenamento

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pronti, via. Da oggi (mercoledì 10 luglio) l’Europa League è già il passato per l’, chela nuova/25 con ile, a seguire, ila porte chiuse per inaugurare l’annata. Gian Piero Gasperini ha convocato i suoi giocatori per l’ora di pranzo al centro Bortolotti, poi a seguire nel pomeriggio si svolgerà la prima seduta di lavoro, tappale di una preparazione atletica che sarà come sempre fondamentale per gettare le basi. I calciatori arriveranno come sempre alla spicciolata nel corso della mattina, come del resto accade ogni anno: attesa anche la presenza di qualche tifoso alla caccia di foto e autografi con i loro beniamini. E tra di loro ci saranno anche le grandi novità Ben Godfrey e Nicolò Zaniolo.