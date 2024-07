Wimbledon 2024 Jasmine Paolini nella storia | prima italiana in semifinale nell’Era Open

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)entra sempre piùdel tennis italiano. La giocatrice toscana ha infatti raggiunto ladi, battendo la statunitense Emma Navarro in due set con il punteggio di 6-2 6-1 al termine di un quarto di finale davvero a senso unico. Con questa vittoria, che da lunedì sarà per lavolta in carriera tra le prime 5 giocatrici del ranking Wta, diventa laa centrare laai Championships in singolare. Se infatti i quarti di finale erano stati raggiunti da Laura Golarsa nel 1989, Silvia Farina nel 2003, Francesca Schiavone nel 2009 e Camila Giorgi nel 2018, nessuna di queste atlete era mai riuscita ad approdare al penultimo atto del torneo londinese.inSportFace.