VIDEO Tour de France 2024 l’arrivo della decima tappa | Philipsen batte tutti a Saint-Amand-Montrond

(Di martedì 9 luglio 2024) Jasperun colpo e domina la volatadelde! Aè un assolo totale del belga, che sfrutta alla perfezione il lavoro dell’Alpecin – Deceuninck e non lascia scampo a nessuno trovando finalmente il successo in questa Grande Boucle dopo tre secondi posti (uno però tolto post frazione dopo la decisionegiuria). Dopo il giorno di riposo è un’autenticadi trasferimento in cui non succede nulla. Sono 187 i chilometri dalla partenza al, e a parte un quarto d’ora tutto il gruppo è rimasto compatto dal primo all’ultimo metro. Si temeva il vento, ma a parte un’accelerata fugace intorno ai sessanta chilometri dal, non è stato assolutamente un fattore. Una giornata completamente piatta chiusa a 43,2 km/h di velocità media, quasi un secondo giorno di riposo consecutivo per i corridori.