Uomo investito da un treno morto sul colpo | tratte sospese e disagi

(Di martedì 9 luglio 2024) Una tragedia questa mattina all’alba, quando unda untra Savona e Genova. La circolazione ferroviarie lungo la tratta in Liguria è ancora sospesa per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Trenitalia comunica che i treni Intercity e regionali possono registrare ritardi superiori a un’ora, cancellazioni o limitazioni. Leggi anche: Tragedia in vacanza, 15enne si tuffa dal molo e finisce in stato vegetativo Leggi anche: Incendio sul traghetto nel Mediterraneo: a bordo 411 passeggerida unsulTragedia all’alba di oggi 9 luglio. Unè statotra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova). La circolazione ferroviaria lungo la tratta Genova-Ventimiglia è ancora sospesa per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.