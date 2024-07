UDIN&JAZZ | Zerorchestra l’Exù Trio di Letizia Felluga e l’approfondimento su Nina Simone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 9 luglio 2024) Nuova giornata ricca di appuntamenti per la 34° edizione di Udin&Jazz, che fino al 14 luglio proporrà in città concerti con alcune fra le migliori proposte musicali del contesto nazionale e internazionale e numerosi momenti di approfondimento e focus sul Jazz e sul Blues. Musica e cinema saranno i protagonisti del grande appuntamento serale di martedì 9 luglio, in programma alle 21.30 al Giardino Loris Fortuna, evento in collaborazione con Cinemazero e con il C.E.C. In questo evento le due arti si fonderanno con la proiezione del capolavoro di Buster Keaton “The Navigator”, che verrà musicato dal vivo dalla. La celebre pellicola è la seconda girata da Buster Keaton nel 1924 sfruttando la sua intera gamma comica e racconta le (dis)avventure di due giovani ricchi dei “Roaring Twenties”, che si ritrovano insieme alla deriva su una nave passeggeri deserta.