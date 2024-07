Tradimento? Quella è la fidanzata di… Mondo vip in subbuglio dopo l’uscita di foto con lui poi si scopre tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Cosa si prova ad essere ladi una celebrità come Leonardo Di Caprio? E a mettergli le corna? In queste ore il gossip che riguarda la coppia vip rimbalza ovunque. Praticamente dall’estate scorsa l’attore ha una nuova. Si tratta della top model italiana Vittoria Ceretti, 26 anni, 23 in meno di lui. L’attore Premio Oscar e la modella sono stati ripresi in un video pubblicato in esclusiva da Page Six. In tanti hanno ironizzato sull’abitudine del divo americano di scegliere compagne sempre molto più giovani di lui. C’è addirittura un grafico in cui sono elencate le sue fidanzate e la differenza d’età. In ogni casola fine della storia con Camilla Morrone Leonardo Di Caprio pare aver trovato in Vittoria Ceretti il suo nuovo amore.