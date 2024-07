Tour de France 2024 | Jasper Philipsen questa volta non sbaglia volata dominata su Girmay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo le delusioni della prima settimana ecco cheriesce a timbrare il cartellino alde. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck nonnella decima tappa: la squadra lo trascina e, sul traguardo di Saint-Amand-Montrond, il vincitore della Milano-Sanremo è perfetto e trionfa per la settimain carriera alla Grande Boucle. Resta senza patemi in Maglia Gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Come visto già a Torino i corridori non si danno battaglia nella prima fase di gara, rendendo la tappa praticamente un trasferimento dopo il giorno di riposo. Non ci sono attacchi, un paio di allunghi in vista del traguardo volante e poco più nel plotone: zero emozioni per tre quarti di gara. L’andatura si è ovviamente alzata nell’ultima parte, con il vento laterale che ha minacciato il gruppo e le compagini dei big che ovviamente si sono messe in testa per non rischiare di farsi trovare impreparate.