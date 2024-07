Temptation Island Raul mente? Sua amica svela | Era un' altra persona

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra le coppie ancora in gioco ac'è anche quella formata dae Martina. A scrivere al programma è stata lei, in quanto non sopportava più la forte gelosia del suo fidanzato. Sul loro conto sono sempre state molte le segnalazioni trapelate sul web, tuttavia, in queste ore, è emerso qualcosa di alquanto inaspettato. Unaabbastanza vicina a lui ha fatto delle confessioni inedite in merito a chi sia davvero il ragazzo al di fuori della trasmissione. Lain questione è Jessica Mascheroni, ex protagonista di. La ragazza ha ammesso di conoscereda diverso tempo, tanto abbastanza da sapere delle cose sul suo conto che, probabil, il pubblico non conosce. La segnalazione suDumitras: ecco com'è fuori daNel corso di una recente intervista rilasciata su Io Radio, Jessica Mascheroni ha deciso di parlare di una coppia in particolare di, ovvero, quella formata dae Martina.