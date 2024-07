Tatuaggi è allarme per l’inchiostro utilizzato | è nocivo alla salute

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) Ha creato panico un recente studio su alcuniche libererebbero nel sangue minuscole particelle responsabili di serie conseguenzedell’uomo Un fenomeno in continua ascesa quello di fissare in maniera indelebile un ricordo sulla propria pelle. Sono infatti oltre 7 milioni gli italiani ne hanno almeno uno, rendendo il nostro Paese quello con più tatuati d’Europa. Il risultato sorprendete è che che sono più le donne a decidere di incidere un disegno, una scritta o un simbolo in maniera indelebile sul proprio corpo e l’età media per decidere di farsi il primoo si attesta sui 25 anni. I pericoli di uno – Cityrunmors.it – ansafoto Ilo consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti di diverso colore mediante aghi o taglienti vari, sia con tecniche di scarificazione, per ottenere figure e disegni indelebili.